Упражнение «Вис» на мосту

Компания «Вис», реализующая в Новосибирске проект строительства четвертого моста через Обь в рамках 25-летней концессии, сообщила о приостановке «активных работ» на объекте и невозможности ввести объект в эксплуатацию до конца 2023 года, как это планировалось. В числе причин указаны ошибки в проектной документации, нарушение концедентом (властями региона) сроков работ по переустройству коллектора, а также заморозка из-за требования дополнительной документации 3,3 млрд руб., выделенных на проект. Власти региона заявили, что свои обязательства в рамках соглашения выполняют в полном объеме, а вопрос исполнения обязательств концессионером будет рассматривать суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ввод четвертого моста через Обь в Новосибирске не состоится в 2023 году, как это предусматривалось концессионным соглашением между властями региона и ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в группу «Вис»). «Несмотря на то что степень готовности моста и прилегающей транспортной инфраструктуры оценивается как высокая, завершение строительства объекта в 2023 году по не зависящим от концессионера причинам не представляется возможным и перенесено на 2024 год»,— сообщили „Ъ-Сибирь“ в компании «Вис».

Концессия на строительство и эксплуатацию моста через Обь была подписана в декабре 2017 года правительством Новосибирской области и ООО «Сибирская концессионная компания»(СКК). Строительство моста реализуется с участием средств федерального и регионального бюджетов. В 2021 году сообщалось, что общие вложения в проект составят 43,5 млрд руб. После завершения строительства концессионер будет осуществлять техническую и коммерческую эксплуатацию мостовой переправы, общая протяженность которой вместе с подходами и транспортными развязками на обоих берегах составит более 5 км. Завершение строительства объекта по графику — не позднее 6 декабря 2023 года. Срок действия концессионного соглашения — до 2042 года.

В компании рассказали, что степень готовности мостового перехода составляет 85%. Полностью построены сам мост, 114-метровый пилон, произведен монтаж вантовой системы. Строительная готовность развязки превышает 75%. Запущено движение по четырем съездам и открыто движение для пешеходов по одному из четырех надземных переходов.

В то же время завершению проекта препятствуют разногласия с концедентом по ряду вопросов, сказали в «Вис». В их числе: нарушение властями сроков работ по переустройству коллектора бытовой канализации в зоне строительства; ошибки в проектной документации, переданной компании для реализации проекта; проблемы с подключением к городской ливневой канализации и предоставлением водного объекта для сброса сточных вод при эксплуатации объекта. Кроме того, в «Вис» заявили, что из 7,3 млрд руб., дополнительно выделенных правительством РФ в декабре 2022 года для завершения строительства, 3,3 млрд руб. компания не может получить. «Концедентом установлен запрет на их использование. Причина блокировки — требования по предоставлению отчетности, которые отсутствуют в соглашении с Федеральным дорожным агентством, осуществившим выделение федеральных средств», — сообщили в компании. Десять месяцев финансирование работ производилось средствами концессионера, отметили в «Вис»: «Сейчас эти средства исчерпаны, и в октябре активные работы на объекте фактически были остановлены, о чем концедент был официально уведомлен. В сложившейся ситуации „Вис“ не может продолжать масштабные строительные работы на объекте, гарантируя оплату работ субподрядных организаций, рабочих и персонала, занятых на строительстве».

В минтрансе Новосибирской области заявили, что предусмотренные соглашением обязательства власти выполняют в полном объеме и своевременно обеспечивают финансирование. «Организационные, физические и финансовые мероприятия по достижению технической готовности объекта надлежит выполнять непосредственно концессионеру»,— сказали в министерстве, отметив, что на 15 ноября 2023 года техническая готовность объекта «в соответствии с принятой отчетностью концессионера составляет 69,84%, общая строительная готовность — порядка 75%». «Концессионером не подтверждено наличие прямой причинно-следственной связи между наступлением нарушений, заявленных им, и невозможностью завершить строительство. Возникновение дополнительных расходов у концессионера также не подтверждено»,— сообщает минтранс. В то же время в министерстве отметили разногласия сторон в финансировании работ «в связи с изменениями проектных решений концессионером и нормами действующего законодательства». «Вопрос об исполнении обязательств ООО „Сибирская концессионная компания“, предусмотренных концессионным соглашением о строительстве моста в Новосибирске, будет решен в судебном порядке»,— сказали в минтрансе. Сейчас в суде рассматривается три заявления минтранса к генподрячику моста: об обязании СКК применить проектные решения в соответствии с проектно-сметной документацией (требования минтранса были частично удовлетворены, дело рассматривается в апелляции), о внесении изменений в отчетность концессионера и об обязании предоставить документацию.

«Есть определенные риски и с одной и с другой сторон, убежден, что правительством эти риски предусматривались и каким-то образом нивелировались в процессе работы. Это огромный объект, поэтому изменения в проект, наверное, должны были быть внесены. Но это не катастрофа, ставить ультиматум — „мы приостанавливаем строительство этого объекта“ — наверное, это неправильно», — сказал глава комитета по транспортной политике заксобрания Новосибирской области Валерий Ильенко.

Согласно законодательству, у концессионера есть основания подать встречный иск, отталкиваясь от того, что концедент не в полном объеме выполнил принятые на себя обязательства по участию в обеспечении финансирования для реализации соглашения, считает адвокат московской коллегии адвокатов «Делоер» Олег Суханов. «Однако вряд ли создавшаяся ситуация может привести к разрыву концессионного соглашения, учитывая высокую степень готовности объекта. Это крайняя мера и, как правило, никто не заинтересован в таком исходе на поздних стадиях реализации проекта. На ранних стадиях при этом концессии с большим бюджетом расторгаются чаще», — говорит эксперт. Он отмечает, что концессии имеют растянутый срок реализации и их бюджет чувствителен к инфляции, поэтому подобные разногласия могут возникать регулярно.

Оксана Павлова