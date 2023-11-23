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Коммерсантъ FM
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Командир катера Черноморского флота погиб при атаке морских дронов в Крыму

При атаке украинских морских дронов на базу Черноморского флота погиб командир десантного катера старший мичман Денис Никитин. Дата гибели не называется, но прощание с ним прошло 20 ноября в Новороссийске. Об этом сообщили в Черноморском казачьем округе.

Фото: Черноморский казачий округ

Фото: Черноморский казачий округ

Ночью в одном из прибрежных поселков в Крыму была атакована база Черноморского флота. «Четыре надводных катера-камикадзе ВСУ пытались нанести удар по российским десантным катерам проекта 11770 "Серна", одним из которых командовал Денис Никитин. Спасая свой корабль от попадания дрона, старший мичман геройски погиб»,— говорится в сообщении.

Денис Никитин был казаком хуторского общества «Невский». Погибшего представили к ордену Мужества посмертно. У него остались жена и две дочери 17 и 16 лет.

Об атаке морских дронов в акватории Черного моря сообщалось 30 октября. За день до этого средства ПВО уничтожили 36 украинских дронов самолетного типа над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма.

Анастасия Ларина

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