В Тюмени проведут антитеррористические учения для силовиков
Оперштаб Тюменской области 24 ноября проведет антитеррористические учения для сотрудников силовых структур, сообщил информационный центр правительства Тюменской области.
Учения пройдут на территории лагеря «Остров детства» (10-й км Салаирского тракта) и рядом с ним. В районе проведения учений возможно введение ограничений. В них примут участие сотрудники управлений ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардии, МЧС, работники экстренных служб, представители органов исполнительной власти Тюменской области. Мероприятие проводится в целях отработки практических навыков по пресечению террористических актов и ликвидации их последствий, а также для проверки взаимодействия между правоохранителями.
Напомним, аналогичные учения прошли в начале ноября для силовиков в Свердловской области на военных объектах в Верхней Салде и ЗАТО Свободный.