Свердловские силовики проведут антитеррористические учения на военных объектах

В Свердловской области пройдут учения по пресечению террористических актов, ликвидации и минимизации их последствий на объектах Минобороны РФ. Об этом сообщает telegram-канал Антитеррористической комиссии региона.

Тренировки будут проводиться с 1 ноября по вечер 3 ноября на военных объектах в Верхней Салде и ЗАТО Свободный. В мероприятиях примут участие сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

«В ходе учения будут отработаны меры ситуационного реагирования на угрозы террористического характера»,— отметили в свердловском УФСБ. В ведомстве просят местных жителей соблюдать спокойствие и при необходимости оказывать содействие силовикам.

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