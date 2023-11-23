В Удмуртии ограничили проезд грузовиков по трассе М-7

В Удмуртии с 8:00 до 19:00 23 ноября ввели ограничение на проезд грузового транспорта на всем протяжении трассы М-7 «Волга» в республике от границы с Татарстаном до Большой Сосновы в Пермском крае. Об этом сообщает ГИБДД региона. Ограничение касается большегрузного транспорта общей массой свыше 6 тонн. Это сделано для обеспечения безопасности дорожного движения. В Удмуртии до пятницы сохранится снегопад. Водителей просят учитывать данную информации при планировании поездки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ГУ МЧС по Удмуртии также напоминают, что сложная обстановка остается на дорогах Ижевск-Воткинск, Воткинск-Кельчино. Эти участки просят объезжать.