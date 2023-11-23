В Екатеринбурге на дорогах образовались пробки из-за ДТП и снега

В Екатеринбурге образовались пробки, вызванные выпавшим ночью снегом и ДТП. По данным сервиса «Яндекс.Карты» в уральской столице фиксируются восьмибалльные пробки.

Так, ЕКАД перекрыли по обе стороны в районе поворота на Серовский тракт из-за ДТП, также массовая авария произошла на Кольцовском тракте — по сообщениям очевидцев, столкнулись восемь машин, сообщает портал Е1. Кроме того, несколько аварий произошли в Академическом районе и на ул. Репина.

Госавтоинспекция Екатеринбурга выпустила предупреждение, о том, что сегодня в городе и Свердловской области ожидается снегопад. Региональная ГИБДД напомнила водителям, что во время выпадения осадков необходимо снижать скорость, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить ДТП.

Напомним, вчера власти Свердловской области сообщили об отправлении около 400 единиц техники на очистку дорог региона, а перед этим за сутки было израсходовано более 4,4 тыс. тонн пескосоляной смеси против дорожной наледи.

Ирина Пичурина

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