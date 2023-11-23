Роснедра прогнозируют рост запасов нефти в 2023 году на 470 млн т, газа — на 630 млрд кубометров

Прирост запасов нефти и конденсата в 2023 году по итогам геологоразведочных работ может составить 470 млн тонн, сообщили Роснедра агентству ТАСС. Запасы газа могут вырасти на 630 млрд кубометров.

Роснедра считают, что «преждевременно говорить» об увеличении инвестиций в геологоразведку «в условиях сохраняющегося санкционного давления». Вместе с тем, по мнению ведомства, показатель в 2023 и 2024 годах сохранит «тенденцию прошлых лет». Последние годы инвестиции сохранялись в объеме около 300 млрд руб., в 2023 году — 315,7 млрд.

Заявленный в начале года объем инвестиций со стороны недропользователей в геологоразведку твердых полезных ископаемых составлял 78,5 млрд руб. Роснедра ожидают, что по итогам года показатель составит не меньше 63 млрд руб., 80% от плана. В 2022 году инвестиции были на уровне 62,7 млрд руб. Роснедра отмечают сложности с прогнозированием на 2024 год, но считают, что сумма в 64–65 млрд руб. является «вполне достижимой».

С начала года в России открыли 30 месторождений углеводородного сырья. Одно из них является крупным — открытое ЛУКОЙЛом нефтегазоконденсатное месторождение Р. У. Маганова на шельфе Каспийского моря с запасами 8,4 млн тонн нефти и 136 млрд куб. м газа. Одно месторождение является средним — открытое «Газпром нефтью» месторождение в Оренбургской области имени В. П. Орлова с запасами 7,5 млн тонн нефти. Остальные месторождения мелкие или очень мелкие по запасам.

Леонид Уварчев