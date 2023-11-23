NYT: США призывают Израиль к расширению гуманитарных мер в секторе Газа

Администрация президента США Джо Байдена использует соглашение Израиля и палестинского движения «Хамас», чтобы подтолкнуть израильское правительство к расширению мер безопасности в секторе Газа. Как сообщили источники The New York Times, речь идет в том числе о создании «безопасных зон» для палестинского населения.

По данным издания, США и Катар также подталкивают Израиль продлить четырехдневное прекращение огня, запланированное в рамках сделки по освобождению заложников. В обмен на продление гуманитарный паузы, сообщили источники, «Хамас» может освободить больше обещанных 50 заложников.

Помимо этого, американская администрация призывает к увеличению объемов ввозимой в сектор Газа медицинской помощи, топлива, гуманитарных поставок. Тем самым, пишет NYT, США стремятся снизить количество жертв среди мирного населения анклава.

22 ноября «Хамас» и Израиль заключили соглашение об установлении в секторе Газа четырехдневного перемирия в обмен на освобождение 50 израильских заложников и 150 палестинских заключенных. При этом обе стороны конфликта заверили, что боевые действия возобновятся, как только условия соглашения будут выполнены.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «В ожидании паузы».

Лусине Баласян