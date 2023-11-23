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Коммерсантъ FM
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Век срока не видать

Представители бизнес-объединений и деловых кругов вчера отмечали ответственное отношение бизнеса к соблюдению обязательных требований: несмотря на ослабление госконтроля в ходе реформы КНД число нарушений не росло, как не было и роста числа инцидентов, что позволяет говорить об успехе реформы, результативности новых подходов и даже ставить вопрос о бессрочном моратории на проверки «по старинке».

Так, по словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, мораторий на проверки стал одной из «базовых опций» поддержки бизнеса в условиях нынешней турбулентности и отказываться от него нет никакого резона: «Результаты последних лет говорят сами за себя: никакого всплеска инцидентов не произошло, а значит, и возвращать количество плановых визитов контролеров на предприятия нет никакой необходимости». Отдельно господин Титов отмечает, что продление моратория — «очень неплохой идеологический фон для той работы, которую сейчас ведет правительство в продолжение реформы контрольно-надзорной деятельности». «В проекте концепции совершенствования КНД до 2026 года правильные принципы, заложенные в новый закон о госконтроле, получат свою техническую реализацию. В идеале контроль должен всецело основываться на риск-ориентированном подходе, а он не совместим с "планом по валу" проверочных мероприятий. Так что ждем от Минэкономики новых хороших новостей»,— говорит он.

Президент ТПП РФ Сергей Катырин напоминает, что в результате реформы контроля и надзора предприниматели ежегодно экономят на выплате штрафов порядка 200 млрд руб.: «Отрадно, что такая поддержка не привела к повышению инцидентов, связанных с нарушениями со стороны бизнеса. Это говорит об эффективности принятых правительством мер и повышении ответственности в предпринимательском сообществе. Поэтому ТПП РФ приветствует решение о продлении моратория на 2024 год и предлагает сделать его бессрочным, поскольку уже в полной мере заработал риск-ориентированный подход».

Руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов бизнес-объединения «Деловая Россия» Екатерина Авдеева также называет меру своевременной и разумной. «С одной стороны, бизнесу необходимо восстанавливаться, фокусировать свои ресурсы и усилия на основной — предпринимательской деятельности, на росте производительности. И в этом контексте снижение административной нагрузки — важный компонент государственной поддержки. Тем более что предприниматели помогают решать и государственные задачи в области социально-экономического развития страны. С другой стороны, мораторий продлевается в рамках риск-ориентированного подхода к КНД — данное решение не выдает индульгенцию недобросовестным предпринимателям и не снижает необходимого контроля за предприятиями с высокими уровнями риска и позволит проводить проверки, если риски значительны: государство стремится сбалансированно соблюсти и интересы предпринимателей, и интересы общества в части безопасности и защиты. Опыт предыдущих периодов моратория на внеплановые проверки показал, что предприниматели к этому относятся осознанно, и роста инцидентов в связи с сокращением числа проверок мы не наблюдаем»,— напоминает она.

Первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян напоминает, что индикаторы риска были успешно отработаны еще Федеральной налоговой службе (ФНС). «Поэтому у нас есть доверие к реформе и к этим изменениям. Мы на опыте ФНС видим, как работать с индикаторами, как устранить риски внутри организации и снизить административное давление», — говорит эксперт. По ее словам, индикаторы хороши тем, что они позволяют контролерам проверять бизнес точечно — только по «сработавшим» рискам. В этом году ведомства подготовили индикаторы без участия бизнес-сообщества, чтобы успеть представить правительству наработки. Однако до конца года на площадке «Опоры России» пройдет 15 совещаний, где бизнес совместно с контрольными органами исключит наиболее спорные индикаторы. Затем на протяжении 2024 года индикаторы будут корректироваться уже на практике. «Мораторий на внеплановые проверки — это временная мера, он позволит нам отладить процессы, а также закрепить успехи реформы и новый порядок контроля. Контролеры пока в любое время готовы вернуться к проверкам, им нужно привыкнуть к профилактическим режимам и освоить другие риск-ориентированные инструменты», — объясняет она.

Диана Галиева, Олег Сапожков

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