Два самолета, летевшие в Пермь, сели в Кольцово из-за гололеда на полосе

Два самолета авиакомпаний «Аэрофлот» и «Azur air» сели в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за образовавшегося после ледяного дождя гололеда на взлетно-посадочной полосе аэропорта Большое Савино (Пермь). Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Пермь».

Самолеты выполняли рейсы Москва — Пермь (рейс СУ 1204 ), Пхукет — Пермь (рейс ZF 4164). Кроме того, самолет, летевший в Пермь из Минска (рейс ЕО 1106), сел в Казани.

«В связи с непрекращающимися переохлажденными осадками аэродромной службе не удается добиться необходимого коэффициента сцепления для безопасного выполнения процедур взлета и посадки», — отметили в пресс-службе. Там добавили, что для приведения взлетно-посадочной полосы в нормативное состояние отработано более 22 тонн жидкого и 7 тонн сухого реагента.

Напомним, 21 ноября из-за снегопада три самолета, летевшие в Пермь, сели в аэропорту Кольцово. Они принадлежали авиакомпаниям S7 и «ЮВТ Аэро» .

Виталий Красиков

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