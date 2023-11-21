Три самолета, летевшие в Пермь, сели в Екатеринбурге из-за снегопада

Три самолета авиакомпаний S7 и «ЮВТ Аэро» совершили посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за снегопада в пункте назначения — Перми. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Самолеты выполняли рейсы Новосибирск — Пермь (рейс S7 5041), Ярославль — Пермь (рейс ЮВ 262) и Москва — Пермь (рейс S7 1157).

«Пермской и Свердловской транспортными прокуратурами организован мониторинг ситуации, установлен контроль за оказанием пассажирам услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, в Перми задержали 3 рейса в Москву, Новосибирск и Ярославль. Самолет, летевший в Пермь из Омска, направили в аэропорт Самары (рейс ЮВ 278).

Виталий Красиков

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