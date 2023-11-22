Курс доллара. Прогноз на 23–24 ноября

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Стоит выделить приближение основных налоговых платежей Рубль корректируется вниз на фоне падения нефтяных котировок. Перенос встреч ОПЕК и ОПЕК+ с выходных на следующий четверг может свидетельствовать об отсутствии единого мнения среди участников картеля в отношении уровня добычи нефти, необходимой для поддержания комфортной ценовой конъюнктуры. Среди внутренних факторов поддержки стоит выделить приближение основных налоговых платежей ноября, которые оцениваем в 2,75 трлн руб. Это может стать существенной поддержкой для рубля даже при сохранении негативной обстановки на сырьевых рынках.

Денис Буйволов,

аналитик Индекс доллара DXY развернулся вверх Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 87–90. Пик налогового периода будет пройден в начале следующей недели, в ближайшие дни покупка экспортерами рублей для предстоящих налоговых выплат продолжит поддерживать российскую валюту. Между тем индекс доллара DXY развернулся вверх, отскочив от локальных минимумов, тогда как стоимость нефти резко просела после сообщений о переносе заседания ОПЕК+ на 30 ноября. Полагаем, что повышенная волатильность в котировках черного золота может сохраняться вплоть до этой встречи.

Евгений Локтюхов,

начальник отдела экономического и отраслевого анализа Американская валюта в ближайшие дни продолжит оставаться под давлением Рубль в среду взял очередную паузу в укреплении к ключевым валютам: курс пытается удержаться выше 88 руб./$, однако растет весьма сдержанно, несмотря на новую волну распродаж на рынке нефти и отскок доллара к мировым валютам. Мы пока не видим фундаментальных причин для ухудшения ситуации на рынке нефти, поэтому исходим из того, что ухудшение внешнего фона будет носить локальный характер и не окажет существенного негативного влияния на ход торгов на валютном рынке. Полагаем, что американская валюта в ближайшие дни продолжит оставаться под давлением, тяготея к зоне 83–85 руб. Ключевой поддержкой останется реализация валютной выручки экспортерами, которые готовятся к приближающимся налоговым выплатам (28 ноября), а также ограниченность спроса со стороны импорта, естественная в условиях высоких ставок.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Рынок находится в относительном затишье Рубль продолжает показывать рост, однако вряд ли стоит ожидать его чрезмерного укрепления. В числе основных факторов, поддерживающих национальную валюту, на текущий момент выступает приближение налогового периода, а также общая ситуация с российской экономикой, которая продолжает держать курс на восстановление. Американский доллар на фоне увеличения продаж валютной выручки со стороны экспортеров показал ослабление позиций. Тем временем мировые цены на нефть не демонстрируют резких колебаний. Рынок находится в относительном затишье на фоне ожидания встречи ОПЕК+, от которой ждут сигнала на ужесточение, а также после публикации оценки Американского института нефти о недельных запасах в США.