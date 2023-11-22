Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о столкновении поезда из Адлера с локомотивом в Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Днем 22 ноября на перегоне «Бряндино — Тиинск» пассажирский поезд «Адлер — Пермь» столкнулся с маневровым локомотивом. Количество пострадавших пассажиров уточняется, однако, по предварительной информации, речь идет о 25 травмированных пассажирах, среди которых один ребенок.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Анастасия Донскова

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