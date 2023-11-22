В РЖД готовы компенсировать расходы пострадавшим после столкновения поездов под Ульяновском

Пстрадавшие в результате столкновения двух поездов в Ульяновской области получат страховую компенсацию, а РЖД готовы взять на себя расходы на лечение. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время в РЖД проводят внутреннюю проверку по факту грубого нарушения при организации работы станции Бряндино в Ульяновской области, рядом с которой произошло столкновение пассажирского поезда №354 Адлер — Пермь с маневровым локомотивом.

Поезд №354 временно задерживается для проведения необходимых технических работ. В его вагонах поддерживается нормальный температурный режим. Сообщается о 25 пострадавших. На 1 час 13 минут был задержан пригородный поезд №6719 Димитровград — Ульяновск. На движение других поездов ситуация не повлияла.

Центральное МСУТ на транспорте СК России организовало проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Андрей Сазонов