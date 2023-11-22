Стоимость долгосрочной аренды квартир на Урале достигает 200 тыс. рублей в месяц

Чек долгосрочной аренды квартир в Уральском федеральном округе достигает 200 тыс. рублей в месяц. Как сообщила пресс-служба «Циан.Аналитики», две квартиры с максимальной стоимостью аренды расположены в Екатеринбурге и Новом Уренгое.

Так, одной из таких стала пятикомнатная квартира в Екатеринбурге на улице Сакко и Ванцетти. Она входит в клубный дом «Тихвинъ» и имеет площадь 150 кв. м.. Помимо 200 тыс. руб. за проживание, жильцу предстоит платить 35 тыс. руб. за коммунальные услуги. В доме есть два частных детских сада, вблизи находятся ТРЦ «Гринвич» и школа. Квартира сдается «для порядочной семьи с детьми (без животных)».

В Новом Уренгое четырехкомнатную двухуровневую квартиру в микрорайоне Оптимистов сдают в аренду за 200 тыс. руб. в месяц, в чью стоимость включена плата за коммунальные услуги. Ее площадь равна 150 кв. м.

В топ дорогих по аренде квартир вошло жилье в Тюмени (139 тыс. руб./месяц), Челябинске (100 тыс. руб./месяц), Сургуте (95 тыс. руб./месяц), Ханты-мансийске (90 тыс. руб./месяц), Чебаркуле (80 тыс. руб./месяц), Нефтеюганске (80 тыс. руб./месяц).

В большинстве случаев квартиры в Уральском федеральном округе сдаются в аренду за 20-40 тыс. рублей в месяц. Исключения составляют Курганская область, где ее стоимость ниже этого значения, и Ямало-Ненецкий автономный округ, где она выше.

Напомним, ранее «Ъ-Урал» сообщал, что вторичное жилье в Екатеринбурге за год подорожало на 9,4%. Стоимость 1 кв. м. вторичного жилья в центральном районе составила 156,2 тыс. руб., что выше на 13,6 % по сравнению с прошлым годом.

Виталий Красиков

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