Вторичное жилье в Екатеринбурге за год подорожало на 9,4%

Средняя стоимость вторичного жилья в Екатеринбурге в октябре 2023 года составляет 110,7 тыс. руб. за 1 кв. м. Как сообщили порталу E1 в аналитическом отделе Уральской палаты недвижимости (УПН), к октябрю 2022 года стоимость выросла на 9,4%.

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Стоимость 1 кв. м вторичного жилья в Екатеринбурге к показателям октября прошлого года составляет:

Птицефабрика — 89,1 тыс. руб. (+17,6%);

Химмаш — 89,1 тыс. руб. (+15,8%);

Заречный — 122,9 тыс. руб. (+15,7%);

ЖБИ — 110,2 тыс. руб. (+15,7%);

Завокзальный — 105,1 тыс. руб. (+15,5%);

Кольцово — 84,1 тыс. руб. (+14,5%);

Центр — 156,2 тыс. руб. (+13,6%);

Парковый — 153,3 тыс. руб. (+13,6%);

ВИЗ — 129,2 тыс. руб. (+13,3%);

Эльмаш — 101,6 тыс. руб. (+12,7%);

Новая Сортировка — 97,6 тыс. руб. (+12,4%);

Автовокзал — 132,6 тыс. руб. (+2,3%);

Уктус — 107,5 тыс. руб. (+11,8%);

Втузгородок — 117,6 тыс. руб. (+11,5%);

Старая Сортировка — 92 тыс. руб. (+11,1%);

Юго-Западный — 116,9 тыс. руб. (+10,9%);

Синие камни — 92,1 тыс. руб. (+9,9%);

УНЦ и Краснолесье — 105,4 тыс. руб. (+9,5%);

Уралмаш — 96,8 тыс. руб. (+9,4%);

Чермет — 94,7 тыс. руб. (+8,8%);

Пионерский — 112,9 тыс. руб. (+8,1%);

Широкая речка — 106,5 тыс. руб. (+7,6%);

Компрессорный — 87,8 тыс. руб. (+7%);

Шарташский рынок — 108,9 тыс. руб. (+6,9%);

Академический — 107,2 тыс. руб. (+6,7%);

Солнечный — 118,6 тыс. руб. (+6,3%);

Ботанический — 117 тыс. руб. (+3,5%);

Лечебный — 88,4 тыс. руб. (+3%);

Елизавет — 79,7 тыс. руб. (+1,6%).

Как рассказал изданию коммерческий директор «Авито Недвижимость» Николай Попов, спрос на вторичное жилье с октября прошлого года снизился на -6,8%, а интерес к покупке на первичном рынке и к долгосрочной аренде за год вырос на +53% и +24,2%. «Рост спроса на новое жилье можно объяснить последними изменениями на ипотечном рынке — ключевой показатель ЦБ растет, как и ставки по жилищным кредитам, поэтому многие решились на приобретение новостройки в ипотеку на старых условиях»,— отметил он.

Напомним, на первичном рынке Екатеринбурга аналитики ожидают в конце года рекордных показателей по продажам, ссылаясь на ажиотажный спрос в августе и сентябре. Объемы предложения при этом сохраняются на высоком уровне — к концу года в регионе планируют сдать около 3 млн кв.м жилья. Помнению экспертов, цены продолжат расти до конца года, а повышенная ключевая ставка пока не окажет значительного влияния на рынок новостроек.

Полина Хабарова

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