«Ночлежка» закрывает свой ресторан в Петербурге, где работали бездомные

Благотворительная организация помощи бездомным «Ночлежка» закрывает свой ресторан «Хобо» (бывший «Вход с улицы») в центре Санкт-Петербурга, в котором работали люди без определенного места жительства. бездомные люди. Заведение работало в «Бертгольд центре» на Гражданской улице, 13-15. Проект выполнил свою социальную задачу, при этом так и не став рентабельным. Об этом сообщается 22 ноября в соцсетях «Ночлежки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сообщество организации «Ночлежка» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сообщество организации «Ночлежка» в соцсети «ВКонтакте»

В организации подсчитали, что за полтора года функционирования в ресторане прошли стажировки и поработали в общей сложности 15 человек. Часть из них позднее устроилась в заведения общепита, другие нашли себя в других специальностях.

«Мы меняли концепцию и название, меняли команду, консультировались с коллегами, обсуждали переезд. Мы могли экспериментировать и дальше, но поняли, что хотим расходовать средства более эффективно, развивая проект транзитного устройства, но не сам ресторан. В ближайшее время расскажем, как проект транзитного трудоустройства будет расти дальше»,— уточняется в сообщении.

Предполагается, что последним днем работы ресторана «Хобо» в Петербурге станет 10 декабря.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бывший руководитель петербургской «Ночлежки» Григорий Свердлин был включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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