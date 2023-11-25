60-летняя годовщина убийства Джона Кеннеди

22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас) был смертельно ранен 35-й президент США Джон Кеннеди. Его убийца, бывший морпех Ли Харви Освальд, так и не предстал перед судом — он сам был застрелен двумя днями позже.

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Первое расследование, проведенное комиссией Уоррена (по имени возглавившего ее председателя Верховного суда Эрла Уоррена) в 1963–1964 годах, показало, что Освальд действовал в одиночку. Он произвел три выстрела из винтовки. Одна пуля ранила президента и, пройдя навылет, попала в ехавшего с ним в одной машине губернатора Техаса Джона Конналли. Второй выстрел (в затылок) оказался смертельным, еще одна пуля пролетела мимо. Действовавший в 1976–1979 годах комитет Палаты представителей США по убийствам (HSCA) пришел к выводу, что стрелков могло быть двое. Помимо трех выстрелов, произведенных Ли Харви Освальдом, аудиозапись с радио полицейского из мотокортежа зафиксировала звук четвертого из другого места. Таким образом, речь могла идти не о действиях убийцы-одиночки, а о заговоре. Однако ни личность второго стрелка, ни мотивы возможных заговорщиков установить так и не удалось.

Смерть основного подозреваемого и многочисленные пробелы в расследовании породили разнообразные теории заговора. В организации убийства подозревали коммунистические власти СССР и Кубы. За преступлением могли стоять антикастровские группировки внутри страны, недовольные недостаточно решительными действиями Кеннеди после революции на Кубе, или боссы местной мафии, дорогу которым перешел его брат, генеральный прокурор Роберт Кеннеди. Некоторые полагали, что сложность расследования связана с тем, что к убийству причастны силы в правительстве или спецслужбах США.

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Шесть десятилетий спустя многие американцы по-прежнему ставят под сомнение официальную версию, что Ли Харви Освальд действовал в одиночку. Последние опросы показывают, что две трети (65%) склоняются к версии о действиях группы заговорщиков. В их числе чаще всего называют федеральное правительство (20% из всех, кто верит в заговор) и ЦРУ (16%).

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