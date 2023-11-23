В этом году Нобелевскую премию по экономике получила профессор Гарвардского университета Клаудия Голдин, став третьей женщиной-лауреатом в истории премии. Такую высокую оценку получил ее вклад в исследование гендерного неравенства: главным фокусом ее работ была роль семьи в карьерных достижениях женщин. За почти 50-летнюю карьеру исследователя она опубликовала множество статей и три книги, последняя, под названием «Семья и карьера», вышла в 2021 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профессор департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ Елена Котырло

Профессор департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ Елена Котырло



Клаудии Голдин удалось доказать, что разрыв в заработках между среднестатистическим мужчиной и среднестатистической женщиной объясняется совокупностью причин, среди которых роль женщины в семье играет ключевую роль. Именно обязанности по уходу за детьми определяют то, что женщины более склонны занимать рабочие места, где не требуется сверхурочная работа. Такой разрыв практически не наблюдается на старте трудовой карьеры. Но вступление в брак и рождение первенца означают для женщины большую вовлеченность в домашние обязанности ценой снижения часов работы.

Клаудия Голдин показала, что технологические изменения позволили существенно сократить гендерный разрыв в зарплатах и сейчас он составляет менее 20% на американском рынке труда. Одна из причин — это снижение затрат физического труда и возросший спрос на умственный труд, где женщины могут проявить себя наравне с мужчинами. Другая — это контроль за рождаемостью благодаря появлению и распространению контрацептивов. Противозачаточные средства позволили женщинам планировать свою карьеру и рождение детей. Третья — гибкий рабочий график и сочетание работы в офисе с работой из дома.

В то же время, отмечает Клаудия Голдин, на гендерный разрыв в заработках продолжает влиять дискриминация, и недавнее исследование McKinsey & Company «Женщины на рабочем месте-2023» хорошо иллюстрирует ее тезис. Мы видим, что, хотя женщины не менее амбициозны в своих карьерных устремлениях чем мужчины, им сложнее подняться на первую ступеньку в карьере, то есть занять должность менеджера в подразделении. Женщины гораздо чаще, чем мужчины, слышат в свой адрес нелестные замечания. Это лишает многих веры в себя и желания реализоваться в работе, заставляет быть более сдержанными, чем это было бы полезно для продуктивного и творческого участия в рабочих процессах.

Поэтому, притом что в течение XX века гендерный разрыв постоянно сокращался, достижение гендерного равенства, по мнению Клаудии Голдин, вряд ли достижимо. Кроме того, существуют социальные нормы, индивидуальные предпочтения. С другой стороны, считает она, хотя «проблема гендерного неравенства не имеет быстрого и простого решения, знание ее причины — это начало ее решения».