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О предполагаемых хакерах заговорили по существу

После решения вопроса подследственности военный суд начал процесс по «делу REvil»

В Санкт-Петербургском гарнизонном военном суде (ГВС) начался процесс по «делу REvil». Ранее 1-й Западный окружной военный суд вернул Генпрокуратуре материалы в отношении обвиняемых, усмотрев в них нарушение принципа подследственности. Позже надзорному ведомству удалось успешно оспорить это решение, и дело было передано обратно в ГВС. Адвокаты фигурантов продолжают настаивают, что их подзащитные не только непричастны к инкриминируемым деяниям, но и вовсе не имеют отношения к хакерской группировке. В 2022 году следствие арестовало активы обвиняемых, среди которых были сотни тысяч евро и долларов США, а также криптовалюта на 426 млн рублей. По версии ФСБ, эти средства могли быть добыты в результате хакерских атак на иностранные высокотехнологичные компании. Однако в обвинительном заключении говорится лишь о небольших махинациях в отношении иностранцев.

Все подсудимые синхронно заявили суду, что не понимают, в чем суть предъявленных обвинений, поэтому им сложно на данной стадии даже выразить отношение к делу

Все подсудимые синхронно заявили суду, что не понимают, в чем суть предъявленных обвинений, поэтому им сложно на данной стадии даже выразить отношение к делу

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Все подсудимые синхронно заявили суду, что не понимают, в чем суть предъявленных обвинений, поэтому им сложно на данной стадии даже выразить отношение к делу

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Накануне, 21 ноября, в Санкт-Петербургском гарнизонном военном суде прошло первое слушание по существу в отношении предполагаемых хакеров из группировки REvil (Ransomware Evil, или Sodinokibi). На скамье подсудимых оказались восемь человек: Артем Заец, Андрей Бессонов, Алексей Малоземов, Михаил Головачук, Роман Муромский, Дмитрий Коротаев, Руслан Хансвяров и Даниил Пузыревский. Всем им инкриминируют неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ), а двоим последним — еще и распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ).

В августе ГВС вернул материалы дела в Генпрокуратуру из-за нарушения правила подследственности. Так, суд установил, что Артем Заец совершил вменяемое ему преступление, когда был на службе в рядах Вооруженных сил РФ, что с точки зрения уголовно-процессуального законодательства означает, что предварительное следствие в отношении него и других участников группы должно было проводиться военными следователями СКР, а не МВД России. Гарнизонный суд сослался на норму УПК для уголовных дел о преступлениях, которые совершены военнослужащими «с исполнением ими своих служебных обязанностей или совершенных в расположении части, соединения, учреждения, гарнизона» (п. «в» ч. 2 ст. 151 УПК РФ).

В конце октября Генпрокуратура обжаловала в Западном окружном военном суде (ЗОВС-1) данное решение, указав, что полицейское расследование велось в соответствии с законом, поскольку именно сотрудники следственного департамента МВД России выявили вмененные в вину фигурантам противоправные действия. В ЗОВС-1 согласились с доводами надзорного ведомства о том, что в сложившейся ситуации применимо правило «альтернативной подследственности», по которому вести уголовное дело может тот следственный орган, который выявил преступление.

На последнем заседании по существу представитель стороны обвинения начал снова оглашать обвинения в отношении молодых людей. В материалах дела лидером хакерской группировки называется Даниил Пузыревский: сам он все обвинения в свой адрес отрицает. Все подсудимые синхронно заявили суду, что не понимают, в чем суть предъявленных обвинений, поэтому им сложно на данной стадии даже выразить отношение к делу.

В 2022 году в Санкт-Петербурге, Москве, Московской, Ленинградской и Липецкой областях сотрудники ФСБ задержали предполагаемых хакеров по поступившим из ФБР материалам. Все это произошло через несколько дней после телефонного разговора президентов России и США, во время которого Джо Байден потребовал от Владимира Путина пресечь деятельность хакеров-вымогателей из России.

К числу жертв REvil относят основного поставщика комплектующих для корпорации Apple — Quanta Computer, крупнейшего производителя мяса в мире JBS, фирму Colonial Pipeline, владеющую нефтепроводами в США, а также американскую IT-компанию Kaseya и еще около двух десятков корпораций. Всего по «делу REvil» проходили 14 подозреваемых, однако под суд отдали восьмерых. В законченное обвинительное заключение вместо громких эпизодов попали лишь небольшие махинации в отношении иностранцев. Тем не менее для погашения ущерба следствие арестовало активы обвиняемых, среди которых были $600 тыс. и €500 тыс., 20 автомобилей премиум-класса и криптовалюта на 426 млн рублей.

Позиция защиты, как и прежде, строится на том, что в деле до сих пор не выявлены конкретные пострадавшие, а те данные, которые, по мнению стороны обвинения, указывают на жертв киберпреступников, принадлежат иностранцам, по большей части, гражданам США. В разговоре с “Ъ-СПб”, адвокаты подсудимых отметили, что в деле нет конкретных доказательств того, что их подзащитные имели какое-либо отношение к приобретению или хранению данных карт американских граждан, как и то, что следствию за все время даже не удалось установить банки-эмитенты, где могли быть открыты счета пострадавших.

По мнению стороны защиты, обвиняемых держат в СИЗО уже почти два года, чтобы оказать на них психологическое давление. Как пояснила “Ъ-СПб” адвокат Юлия Канунникова, с момента ареста следствие не выдвинуло каких-либо разумных доводов, почему подсудимые должны постоянно находиться под стражей. В судебном заседании, подчеркнула она, гособвинитель также не предъявил законных и обоснованных аргументов в пользу содержания ее доверителя в изоляторе вместо домашнего ареста или запрета определенных действий, при этом всякий раз возражая против избрания более мягкой меры пресечения.

Андрей Кучеров

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