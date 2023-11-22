В Ярославле возобновят полеты в Санкт-Петербург

С 15 декабря возобновляется авиасообщение Ярославля и Санкт-Петербурга. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Он отметил, что полеты будет осуществлять авиакомпания «RusLine». Самолеты будут летать пять раз в неделю, кроме вторника и субботы. Длительность полета — 1 час 15 минут. Продажа билетов откроется в ближайшее время.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в сентябре текущего года авиасообщение между Ярославлем и Санкт-Петербургом прекратилось. Тогда губернатор сообщал, что компания Nordwind, осуществлявшая полеты, сократила парк и соответственно сняла рейсы с большого количества регионов.

Алла Чижова