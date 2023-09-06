В Ярославле прекратились полеты в Санкт-Петербург

Прекратилось авиасообщение Ярославля и Санкт-Петербурга, рассказал на пресс-конференции губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Полеты в Санкт-Петербург выполнялись еще в конце августа. Сейчас в расписании аэропорта этого направления нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Самолет

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«У нас есть некоторые сложности с Санкт-Петербургом, потому что компания Nordwind… она парк серьезно сократила и поэтому она сняла рейсы с большого количества регионов. В том числе, к сожалению, и у нас возникли сложности, мы сейчас их решаем. Думаю, что к октябрю мы решим по поиску авиакомпаний, у нас есть несколько вариантов»,— сказал губернатор Михаил Евраев.

По словам губернатора, Санкт-Петербург — это направление номер один для полетов из ярославского аэропорта. Сейчас правительство области ставит задачу восстановить один рейс в день, а затем добавить еще один.

О проблемах, с которыми столкнулась авиакомпания, ранее писал «Ъ».