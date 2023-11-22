ОФЗ сыграли на понижение ставки

Состоявшийся 22 ноября аукцион по размещению гособлигаций с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) оказался удачным для Минфина. Благодаря повышенному спросу со стороны крупных банков доходность составила 11,85% годовых. Это минимальное значение с августа. Кредитные организации покупают госбумаги в ожидании завершения цикла повышения ключевой ставки ЦБ и для обеспечения нормативов краткосрочной ликвидности. Однако аналитики предупреждают о сохраняющихся инфляционных рисках и, возможно, долгом периоде жесткой монетарной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Привлечение средств на долговом рынке обходится Минфину все дешевле: 22 ноября по выпуску ОФЗ с погашением в мае 2038 года средневзвешенная доходность составила 11,85% годовых. Результат оказался на 0,32 п. п. ниже ставки на предыдущем аукционе по таким бумагам, прошедшем 8 ноября. Ниже доходность по ним была в конце августа (11,35% годовых).

Доходность снизилась и относительно вторичного рынка. Главный аналитик по долговым рынкам БК «Регион» Александр Ермак оценивает разницу в 12 б. п. к закрытию торгов 21 ноября. Размещение долгосрочных ОФЗ-ПД с дисконтом к вторичному рынку происходит уже третий аукционный день, однако раньше разрыв не превышал 4–5 б. п.

Улучшить условия размещения Минфину помог высокий спрос со стороны крупных инвесторов.

По итогам сбора заявок общий интерес к выпуску составил 135,7 млрд руб., что на треть выше показателя последнего аналогичного аукциона.

Минфин удовлетворил лишь половину спроса — на 67,5 млрд руб. По данным Александра Ермака, из 65 удовлетворенных заявок 15 были объемом 1,1–11 млрд руб. На них пришлось около 87% от общего объема размещения. Причем заявки «стояли довольно плотно, так что по цене отсечения было удовлетворено 12 заявок, на долю которых пришлось около почти 42% объема размещения», уточняет господин Ермак.

В связи с тем, что значительная часть спроса пришлась на крупные заявки, основными покупателями стали банки, полагают эксперты. По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, такой интерес со стороны кредитных организаций может быть связан с тем, что с начала 2024 года для крупных системно значимых банков будут отменены послабления по выполнению нормативов краткосрочной ликвидности: «Похоже, банки начали заранее покупать ОФЗ для выполнения нормативов с нового года». Руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Максим Чернега допускает, что банки могли увеличить лимиты на ОФЗ-ПД, хотя «еще недавно все жаловались, что все лимиты выбраны».

Доходности по гособлигациям сейчас в целом находятся значительно ниже ключевой ставки (15%), отмечают участники рынка.

По мнению Максима Чернеги, инвесторы могут думать, что жесткая политика ЦБ приведет к снижению инфляции и цикл смягчения денежно-кредитной политики близок к концу. «Благодаря укреплению рубля ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки сейчас нет — котировки ROISFIX (своп на ставку краткосрочных межбанковских депозитов RUONIA.— “Ъ”) вплоть до сроков в шесть месяцев указывают сохранение ключевой ставки на уровне 15%»,— отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Между тем аналитики называют оптимизм инвесторов преждевременным, полагая, что ставки на долговом рынке еще не стабилизировались. Дмитрий Грицкевич обращает внимание на то, что «инфляционный импульс в экономике сохраняется, и темпы роста потребительских цен по итогам года могут превысить прогноз ЦБ» (7,0–7,5%). «В следующем году высокие расходы бюджета сохранятся, что также является проинфляционным фактором»,— добавляет эксперт.

Михаил Васильев оценивает вероятность повышения ключевой ставки в конце года на 100 б. п., до 16%, на уровне 60%. По его мнению, инвесторам «стоит быть готовым к тому, что текущий период жесткой монетарной политики может оказаться длительным, а ключевая ставка останется двузначной весь 2024 год, а возможно, и часть 2025 года».

Виталий Гайдаев