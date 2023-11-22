В центре Петербурга откроется новое гастрономическое пространство BackYard

В декабре этого года в Центральном районе Санкт-Петербурга состоится открытие нового современного пространства еды и отдыха в районе площади Александра Невского. Оно получит название BackYard, займет площадь 1,2 тыс. кв. метров, объединит в одной локации 14 локальных проектов и разместятся по адресу: Херсонская улица, 43/12.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба BackYard Фото: пресс-служба BackYard

Как сообщили в компании, основателем проекта BackYard стали Амрах Панахбейли, соучредитель проекта Sapiens, который представлен в главных гастромаркетах города, и петербургский девелопер Андрей Кошкин. BackYard расположится в одном здании с апарт-отелем Yard Residence, владельцем которого выступает господин Кошкин.

Уточняется, что в новом общественно-гастрономическом пространстве будут представлены азиатская, грузинская, итальянская, ближневосточная кухни, заведения с круглосуточными завтраками, кофейни, винный магазин и бар, корнес с бабл-чаем и цветочная лавка.

В общей сложности в проект инвестировано более 150 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новое общественное пространство для семейного отдыха в центре Петербурга собираются открыть на Думской улице, которая долгое время считалась барной.

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