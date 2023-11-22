Росприроднадзор третий год не может устранить свалку на дзержинском заводе

Межрегиональное управление Росприроднадзора проверит собственников участков около дзержинского ОАО «Синтез», где ранее была обнаружена крупная несанкционированная свалка. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нелегальный полигон твердых коммунальных отходов на территории бывшего завода «Синтез» в Дзержинске

Фото: эколог Дмитрий Левашов Нелегальный полигон твердых коммунальных отходов на территории бывшего завода «Синтез» в Дзержинске

Фото: эколог Дмитрий Левашов

Инспекторы Росприроднадзора обнаружили свалку на территории бывшего химзавода «Синтез» еще в 2021 году. На участке площадью 15 тыс. кв. м специалисты увидели навалы загрязненного грунта, отходы лома метала, стекла, строительный мусор.

По итогам проверки организацию и виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности по ст. 8.7 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель»). Общая сумма штрафа составила 450 тыс. руб. Однако предприятие его так и не выплатило, а свалка продолжила разрастаться. Росприроднадзор намерен принудительно взыскать деньги с помощью Федеральной службы судебных приставов.

Сотрудники надзорного ведомства устанавливают собственников и арендаторов захламленного участка. Полиция Дзержинска ищет владельцев грузовиков, которые незаконно привозят мусор на участок.

Елена Ковалева