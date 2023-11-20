Нелегальная свалка обнаружена на территории бывшего завода «Синтез» в Дзержинске

Крупный нелегальный полигон твердых коммунальных отходов обнаружен на территории бывшего химзавода «Синтез» в Дзержинске, рассказал «Ъ-Приволжье» эколог Дмитрий Левашов. Предприятие было признано банкротом, процедура прошла в 2019 году.

По словам господина Левашова, грузовики завозят отходы в промышленных масштабах на пять земельных участков.

«Ъ-Приволжье» направил запрос в правительство региона, чтобы узнать, известно ли о нарушении и принимаются ли какие-то меры.

По данным Kartoteka.ru, ОАО «Синтез» было зарегистрировано в Дзержинске в 1996 году. Основным видом деятельности являлась оптовая торговля промышленными химикатами.

Елена Ковалева