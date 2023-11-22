Тюменская область направила более миллиарда рублей на снабжение участников СВО

Власти Тюменской области выделили более 1 млрд руб. на нужды участников специальной военной операции (СВО). Об этом во время послания депутатам Тюменской областной думы рассказал губернатор региона Александр Моор. Он уточнил, что средства пошли на приобретение снаряжения, формы, туристического инвентаря, цифровой защищенной связи, оптических приборов, автомобилей, дронов и средства противодроновой борьбы.

Напомним, в мае губернатор Александр Моор во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что в 2022 году власти Тюменской области потратили на нужды СВО почти 1 млрд руб. Средства пошли на закупку дополнительного оборудования, обмундирования и имущества для тюменских военных.

Василий Алексеев

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