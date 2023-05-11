Тюменская области потратила на нужды СВО почти 1 млрд рублей

В 2022 году власти Тюменской области потратили на нужды специальной военной операции (СВО) на Украине почти 1 млрд руб. Об этом губернатор Александр Моор заявил во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным. Средства пошли на закупку дополнительного оборудования, обмундирования и имущества для тюменских военных.

«Всем мобилизованным ребятам, также тем, кто служит по контракту в наших именных подразделениях, у нас предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тыс. руб. Также предусмотрен ряд выплат, связанных с возможным ранением либо, не дай бог, со смертью. Мы шефствуем над десятью подразделениями, где служат наши земляки»,– цитирует Александра Моора пресс-служба президента.

Он отметил, что региональные власти ввели более 30 видов социальной поддержки для родственников участников СВО.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что Владимир Путин поддержал решение Александра Моора вновь баллотироваться на выборах главы региона.

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