В Сочи набирают штат сотрудников нового приюта для бездомных животных

В Сочи набирают сотрудников нового приюта для бездомных животных. Об этом сообщила замглавы города Светлана Kалинина в Telegram.

Учреждение, рассчитанное на 650 животных, появится в Хостинском районе Сочи. Открытие запланировано на 2024 год. На территории приюта обустроят площадку для выгула, вольеры, карантинную зону, ветеринарный комплекс, склад и другую инфраструктуру.

«На базе учреждения будет организован уход и содержание животных в соответствии с законодательством: осмотр поступающих животных, стерилизация, вакцинация от бешенства и иных заболеваний, обработка от паразитов, лечение»,— говорится в сообщении.

Ранее госпожа Калинина сообщила о переносе сроков сдачи объекта с сентября 2023 года на следующий год из-за дополнительных работ, связанных с размытием грунта подземными водами.

Анастасия Донскова

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