Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Открытие приюта для бездомных животных в Сочи перенесли на 2024 год

Открытие приюта для бездомных животных в Хостинском районе Сочи перенесли на I квартал 2024 года. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на замглавы города Светлану Калинину.

Фото: PerfectStock

Фото: PerfectStock

Открытие учреждения ранее было запланировано на сентябрь 2023 года, однако из-за воздействия подземных вод на грунт участка, определенного под строительство объекта, возникла необходимость в проведении дополнительных работ.

Строительство первой очереди началось в 2022 году. По итогу в сентябре планировали сдать комплекс по размещению 500 бездомных собак. Земельный участок, на котором ведется строительство, передан в бессрочное пользование Центру по обращению с животными без владельцев, созданному в 2022 году. Директор организации Юрий Пономарев ранее руководил ростовским центром по надзору за бездомными животными.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...