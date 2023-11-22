В Воронежской области продают три исторических здания за 6,2 млн рублей

Министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области выставило на торги три объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 6,2 млн руб. Об этом сообщили в областном управлении по охране ОКН.

Все исторические здания находятся в собственности региона. Их планируется реализовать в ходе конкурсов, заявки на участие в которых принимаются до 30 ноября. Итоги планируется подвести 6 декабря.

По условиям тендеров, после подписания договора купли-продажи новому собственнику предстоит в течение двух лет разработать проектную документацию по сохранению ОКН, а затем в течение пяти лет выполнить работы по сохранению исторических зданий.

В Ольховатском районе на продажу выставлено «Сельскохозяйственное училище, где учился Пономаренко И.Н», расположенное в поселке Ольховатка на улице Октябрьской, 78. Оно было построено в 1904 году, поставлено на государственную охрану в 1995-м. В комплекс входят земельный участок площадью 8,9 тыс. кв. м, на котором расположены учебный корпус на 2,6 тыс. кв. м, три нежилых здания на 741,1 кв. м, гаражи на 207,6 кв. м, склад на 112,4 кв. м, уборная на 17,3 кв. м, а также асфальтовое покрытие (828,8 кв. м), забор (28 м) и ворота (12,3 кв.м). Начальная стоимость всех объектов оценивается в 5 млн руб. Размер задатка составляет 500 тыс. руб.

В Подгоренском районе планируют продать ОКН «Больница земская: амбулатория», расположенный в слободе Сагуны на улице Базарной, 21. Он была построен в начале XX века, на госохрану поставлен в 1994 году. В комплекс входят земельный участок площадью 2 тыс. кв. м, на котором расположены амбулатория на 82,6 кв. м, гараж на 49,8 кв. м и котельная на 48 кв. м. Начальная цена лота составляет 1,2 млн руб. Задаток для участия в конкурсе — 120 тыс. руб.

В Нижнедевицком районе реализуется «Комплекс высшего начального училища: учебный корпус», расположенный в Нижнедевицке на улице Луначарского, 8. Он был построен в начале XX века, поставлен на охрану в 1994 году. Площадь ОКН составляет 1 тыс. кв. м. Его начальная цена равна 1 руб. при кадастровой стоимости в 15 млн руб. Размер задатка для участия в торгах составляет 3 млн руб., «шаг конкурса» — 752,4 тыс. руб.

Ранее в Воронеже на похожих условиях выставили на продажу исторический дом на Депутатской. Его начальная цена составляет 1 руб., а кадастровая стоимость —300 млн руб. Размер задатка для участия в торгах определен в 64,3 млн руб., «шаг конкурса» — в 321,4 тыс. руб.

О том, почему программа сдачи исторических домов в Воронеже в аренду за 1 рубль оказалась неэффективной — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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