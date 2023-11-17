В Воронеже историческое здание на Депутатской выставили на продажу за 1 рубль

Управление имущественных и земельных отношений Воронежа объявило конкурс по продаже пятиэтажного дома с подвалом на улице Депутатской, 7, который является объектом культурного наследия регионального значения. Площадь здания составляет 7,9 тыс. кв. м, участка, на котором оно расположено,— 4,8 тыс. кв. м. Информация об этом размещена на сайте городской администрации. Начальная цена лота — 1 руб.

Покупателя дома-памятника определят в ходе конкурса, заявки на участие в котором можно будет подавать с 18 ноября по 14 декабря 2023 года. Победителя планируют выбрать 21 декабря. Объект находится в муниципальной собственности и реализуется в рамках программы приватизации, поэтому в конкурсе нельзя участвовать компаниям, которые частично или полностью подконтрольны государству. Всем остальным для борьбы за договор купли-продажи необходимо внести задаток в размере 64,3 млн руб. Победителю вернут разницу между ним и итоговой стоимостью лота. «Шаг конкурса» — 321,4 тыс. руб.Кадастровая стоимость дома составляет 300 млн руб.

В течение двух лет со дня заключения договора купли-продажи покупателя обяжут разработать и согласовать проектную документацию по сохранению дома. Он сможет отреставрировать и отремонтировать его или обновить и приспособить для современного использования. Работы должны быть проведены в течение пяти лет со дня согласования проектной документации с городской администрацией.

Весь срок выполнения условий конкурса покупатель должен будет выплачивать мэрии арендную плату за землю под домом в размере 1 руб. в год. Если он выполнит указанные условия, то сможет приобрести и участок.

Дом является частью «Ансамбля жилых домов», построенного по проекту архитектора Николая Неведрова в 1931 году. В 2017 году он был признан аварийным, его расселяли до августа 2021 года, поскольку не все собственники помещений сразу соглашались переезжать из ставшего опасным жилья. Власти вложили в расселение 191,4 млн руб., из них 134 млн руб. выделил областной бюджет. В 2022 году объект был полностью освобожден, из него съехал последний коммерческий арендатор. Была выполнена консервация, заложены окна первого этажа.

С начала осени в доме на Депутатской произошло не менее четырех пожаров. В результате последнего была повреждена крыша на площади 200 кв. м. В горадминистрации считают, что это могли быть поджоги в попытке снять со здания статус памятника. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту последнего пожара.

Почему программа сдачи исторических домов в Воронеже в аренду за 1 рубль оказалась неэффективной — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте