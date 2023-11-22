Доходный дом Корниловой на Васильевском острове признали региональным памятником

В Санкт-Петербурге в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения включен бывший Доходный дом А.П. Корниловой на Среднем проспекте В.О., 56. Соответствующее распоряжение 22 ноября подписал председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга Сергей Макаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба КГИОП Фото: Пресс-служба КГИОП Фото: Пресс-служба Смольного Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба КГИОП Фото: Пресс-служба КГИОП Фото: Пресс-служба Смольного

Как рассказали в КГИОП, трехэтажное здание доходного дома было выстроено к 1863 году на месте бывших деревянных строений. Архитектурно-художественное решение лицевых фасадов выполнено в стиле модерн. Фасады облицованы белой, зеленой и красной керамической плиткой. Башня углового эркера граненая, купол башни граненый в виде колокольчика с бельведером.

В 1911-1913 годах в доме Корниловой жил художник Кузьма Петров-Водкин. В этот период он создал картину «Купание красного коня». После 1917 года здание было национализирован, квартиры заселены по коммунальному типу. В настоящее время памятник архитектуры сохраняет свою историческую функцию, оставаясь жилым домом.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Васильевском острове в Петербурге региональным памятником также признали бывший Доходный дом Заварзиных на 11-й линии В.О., 34/47.

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