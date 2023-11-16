Доходный дом Заварзиных на Васильевском острове признали памятником

Доходный дом А.А. и А.С. Заварзиных на 11-й линии Васильевского островка включен комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга в реестр памятников, сообщили в КГИОП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КГИОП Фото: КГИОП

Здание признали памятником регионального значения.

Доходный дом находится по адресу: 11-ая линия Васильевского острова, 34/47. До начала XX века на участке, которое оно занимает, находились деревянные постройки. В 1909 году владельцем участка, на котором уже был построен трехэтажный каменный дом, становится ремесленник Алексей Амплиевич Заварзин и его супруга Анна Савельевна. В 1911-1912 года по проекту архитектора Александра Барановского трехэтажное здание перестроили в шестиэтажный доходный дом.

Лицевые фасады выполнены в стиле рационального модерна. Строение составляет архитектурную пару с домом М.Д. Корнилова, который ранее также признали региональным памятником.

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