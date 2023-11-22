«Технопарк-Липецк» стал региональным оператором «Сколкова»

Статус регионального оператора инновационного центра «Сколково» получил «Технопарк-Липецк». Об этом сообщили в правительстве региона. Там пояснили, что теперь липецким компаниям будет проще получить статус участника проекта фонда «Сколково» и даст возможность получить механизмы его поддержки.

«У резидентов технопарка есть интересные разработки и проекты, в том числе импортозамещающие. Статус регоператора “Сколкова” откроет новые возможности для реализации перспективных разработок»,— отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На сегодня в липецком технопарке 38 резидентов, 35 из которых по итогам 2022 года выручили 2,4 млрд руб. 14 ноября площадка пополнилась тремя новыми компаниями: ООО «Русгазкрио», ООО «Терра» и ООО «Пожмастер-Л». Еще четыре резидента появились в технопарке в марте. Тогда сообщалось, что общий объем инвестиций в проекты — около 48 млн руб.

Среди регоператоров центра «Сколково» из регионов Черноземья также числятся технопарк «Державинский» и ИТ-технопарк «Миэлта» в Тамбовской области. Технопарки специализируются на агробиотехнологиях, цифровых технологиях в АПК, технологиях ГЛОНАСС, электронном приборостроении.

Егор Якимов