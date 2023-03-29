Четыре новых резидента «Технопарка-Липецк» заявили проекты на 48 млн рублей

Еще четыре компании получили статус резидента «Технопарка-Липецк». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Общий объем инвестиций в новые проекты составит около 48 млн руб. Компании создадут 38 рабочих мест.

ООО «Элмейс» может запустить электронную торговую площадку, объединяющей функциональные возможности маркетплейса и интернет-аукциона. По данным Kartoteka.ru, компания зарегистрирована в Липецке в марте 2023 года для деятельности по осуществлению розничных продаж комиссионными агентами вне магазинов. Уставный капитал — 10,5 тыс. руб. Гендиректором и совладельцем 33% является Александр Колупанов. Еще по 33% принадлежат Александру Галагуцкому и Артему Кузьмину.

ООО «Напечатаем вам дом» планирует производство зданий и сооружений с применением 3D строительных принтеров. Компания зарегистрирована в Липецке в марте 2023 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. ОКВЭД в Kartoteka.ru не обнаружено. Директор — Сергей Пахомов, который также руководит липецким ООО «Высокие технологии сервиса» (занимается испытаниями и анализом физико-механических свойств материалов и веществ). Единственный учредитель — Наталья Зубова.

ООО «Полихим-инжиниринг» хочет заняться разработкой и производством изделий из полиуретана и полимеров. Компания зарегистрирована в Данкове в январе 2014 года для производства пластмасс и синтетических смол в первичных формах. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка составила 4,5 млн руб., чистая прибыль — 451 тыс. руб. Директором является Денис Негодкин. Единственный владелец — Надежда Фурсова.

ООО «Консалтинговое бюро Сергея Мартыненко» планирует консультировать по применению систем спутникового мониторинга транспорта для контроля превышений скорости и сливов топлива. Компания зарегистрирована в Липецке в сентябре 2022 года для обработки данных и предоставлению услуг по размещению информации. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором и владельцем является Сергей Мартыненко.

Сколько именно средств вложит каждый резидент и сколько он может создать рабочих мест, не раскрывается.

О смене владельцев у липецкого производителя картофеля фри читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Картошка очистилась от голландцев».

Александр Прытков

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