Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда может уйти с должности

Организация «Союз казаков России» сообщила о возможной отставке атамана Всероссийского казачьего общества (ВКО) Николая Долуды, в качестве источника информации указан председатель Всероссийского общественного совета по делам казачества Василий Неретин. В штабе ВКО информацию не комментируют, на официальном сайте организации Николай Доуда по-прежнему указан в качестве атамана.

По данным «Союза казаков России», Николай Долуда подал заявление об освобождении с должности в связи с тем, что ему необходимо сосредоточиться на проработке федерального закона о казачестве. По словам атамана Долуды, его депутатские обязанности в Государственной Думе и текущая работа в ВКО не оставляют времени и сил на это стратегически важное направление.

Николай Долуда был назначен атаманом Всероссийского казачьего общества в 2019 году, ранее он занимал должность заместителя главы Краснодарского края по делам казачества и атамана Кубанского казачьего войска.

Анна Перова, Краснодар