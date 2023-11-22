Прокуратура потребовала убрать снежные валы на Самарском мосту

ООО «ПСК», которое отвечает за обслуживание Самарского моста, получило представление прокуратуры Куйбышевского района за неубранный снег на объекте. Нарушения были выявлены во время проверки с участием инспекторов ГИБДД и районной администрации. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Контрольный орган обнаружил снежные валы перед пешеходными переходами, на проезжей части дороги и возле удерживающего ограждения. Это мешает, в том числе, проезду транспорта скорой помощи и пожарных автомобилей, установило ведомство.

Обильные осадки продолжаются в Самарской области с понедельника. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

Георгий Портнов