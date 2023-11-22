Два детских лагеря под Екатеринбургом перейдут на круглогодичный режим работы

К концу 2023 года два детских лагеря, которые находятся под Екатеринбургом, «Уральские самоцветы» и «Юность» перейдут на круглогодичный режим работы. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

«Еще несколько лет назад мы начали работу по переводу детских загородных лагерей на круглогодичный режим работы. Чтобы наши дети имели возможность отдыхать, укреплять здоровье не только летом, но и в процессе учебного года, не прерывая учебный процесс»,— написал господин Орлов в соцсетях.

По его словам, при поддержке федерального и областного бюджетов были закуплены быстросборные теплые дома, изготовленные по современным технологиям. Их монтаж будет завершен через месяц. Также глава города добавил, что в «Уральских самоцветах» был отремонтирован бассейн.

Напомним, в сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил более 84,6 млн руб. на строительство быстровозводимых корпусов в детских загородных лагерях Свердловской области. Тогда сообщалось, что первые отдыхающие, более 150 школьников, смогут заехать в новые корпуса уже в декабре этого года.

Полина Хабарова

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