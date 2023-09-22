Мишустин выделил почти 85 млн рублей детским лагерям Свердловской области

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил более 84,6 млн руб. на строительство быстровозводимых корпусов в детских загородных лагерях Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. По два таких корпуса появятся в лагерях «Юность» и «Уральские самоцветы»

Первые отдыхающие, более 150 школьников, смогут заехать в новые корпуса уже в декабре этого года. Постройки будут оснащены мебелью, игровыми зонами, отдельными санузлами во всех комнатах, гладильными комнатами и сушилками.

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