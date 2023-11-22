Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Reuters: нефтегазовые доходы РФ за ноябрь снизятся в 1,6 раза

Нефтегазовые доходы России в ноябре 2023 года составят ориентировочно 1 трлн руб., что в 1,6 раза меньше, чем в октябре (1,63 трлн руб.), следует из прогноза Reuters. В ноябре 2022 года доходы нефтегазового сектора РФ составили 0,87 трлн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечает агентство, снижению ноябрьских доходов способствует то, что нефтяникам в этом месяце не придется выплачивать налог на дополнительный доход (НДД). Именно выплата НДД за третий квартал способствовала высоким нефтегазовым доходам в октябре.

Кроме того, в ноябре бюджетные поступления снизятся, потому что нефтепереработчики получат демпферные субсидии (ориентировочно —125 млрд руб.) за октябрьские поставки топлива на внутренний рынок. В сентябре и октябре таких выплат не было, сообщает Reuters.

Как подсчитали в агентстве, фактические нефтегазовые доходы России за январь-ноябрь могут составить 8,2 трлн руб., что превышает ожидания российских властей при формировании бюджета на 2023 год (8,18 трлн руб.).

При этом сохраняется отставание нефтегазовых доходов в текущем году от показателей 2022 года. По итогам января-октября нефтегазовых доходов собрано 7,21 трлн руб., и это на 26% меньше, чем было за такой же период 2022 года. Отставание от прошлогоднего графика, впрочем, понемногу сокращается — в сентябре оно составляло 34,5%.

Подробнее про рост нефтегазовых доходов в октябре — в материале «Нефтегазовым доходам помог календарь».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...