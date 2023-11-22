Reuters: нефтегазовые доходы РФ за ноябрь снизятся в 1,6 раза

Нефтегазовые доходы России в ноябре 2023 года составят ориентировочно 1 трлн руб., что в 1,6 раза меньше, чем в октябре (1,63 трлн руб.), следует из прогноза Reuters. В ноябре 2022 года доходы нефтегазового сектора РФ составили 0,87 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечает агентство, снижению ноябрьских доходов способствует то, что нефтяникам в этом месяце не придется выплачивать налог на дополнительный доход (НДД). Именно выплата НДД за третий квартал способствовала высоким нефтегазовым доходам в октябре.

Кроме того, в ноябре бюджетные поступления снизятся, потому что нефтепереработчики получат демпферные субсидии (ориентировочно —125 млрд руб.) за октябрьские поставки топлива на внутренний рынок. В сентябре и октябре таких выплат не было, сообщает Reuters.

Как подсчитали в агентстве, фактические нефтегазовые доходы России за январь-ноябрь могут составить 8,2 трлн руб., что превышает ожидания российских властей при формировании бюджета на 2023 год (8,18 трлн руб.).

При этом сохраняется отставание нефтегазовых доходов в текущем году от показателей 2022 года. По итогам января-октября нефтегазовых доходов собрано 7,21 трлн руб., и это на 26% меньше, чем было за такой же период 2022 года. Отставание от прошлогоднего графика, впрочем, понемногу сокращается — в сентябре оно составляло 34,5%.

Подробнее про рост нефтегазовых доходов в октябре — в материале «Нефтегазовым доходам помог календарь».

Эрдни Кагалтынов