Путин наградил Георгия Полтавченко орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил действительного государственного советника РФ 1 класса, бывшего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, это следует из указа главы государства, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Полтавченко

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Георгий Полтавченко

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Российский лидер подписал документ о присуждении государственных наград гражданам России, в список которых включили и господина Полтавченко. В тексте указа уточнили, что экс-губернатор Петербурга отмечен орденом «за большой вклад в укрепление российской государственности и многолетнюю добросовестную работу».

После того, как Владимир Путин в 2018 году подписал указ об отставке Георгия Полтавченко с поста главы города, экс-градоначальнику было предложено занять место председателя совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация». В 2023 году он покинул холдинг.

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