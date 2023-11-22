Блогер из Удмуртии Аяз Шабутдинов останется под стражей по делу о мошенничестве

Московский городской суд не изменил меру пресечения блогеру из Удмуртии, основателю бизнес-школы «Like Центр» Аязу Шабутдинову, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он пробудет под арестом до 16 декабря, пишет «ТАСС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сторона защиты выступала с просьбой избрать меру пресечения в виде залога в 15 млн руб. По словам адвоката, с момента отправки господина Шабутдинова под стражу, состоявшегося 4 ноября, следователи МВД не провели с ним ни одного следственного действия. Таким образом, сторона защиты не видит необходимости в содержании под стражей.

В судебном заседании Аяз Шабутдинов участвовал посредством видеосвязи из СИЗО.

Напомним, Аязу Шабутдинову предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов преступлений. Свою вину обвиняемый не признает. Господин Шабутдинов известен как бизнес-коуч и блогер с 2 млн подписчиков. Он родился в Ижевске в 1991 году, в возрасте четырех лет с родителями переехал в поселок Куеда (Пермский край). В 2014 году окончил Удмуртский госуниверситет. В Ижевске он запустил несколько бизнесов, в частности сеть кофеен Coffee Like, которую позднее продал и сконцентрировался на развитии бизнес-курсов «Лайк Центра».