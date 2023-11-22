Жители Самары пожаловались на массовый сбой в работе соцсети «ВКонтакте»

Сбои в работе соцсети «ВКонтакте» зафиксированы в Самаре в среду, 22 ноября. Об этом сообщил ряд пользователей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При запуске приложения появляется сообщение об ошибке. Пользователю предлагается повторить попытку. Однако соответствующая ссылка не работает.

Аналогичный массовый сбой в работе социальной сети «ВКонтакте» (VK) произошел в марте текущего года. Большинство жалоб на работу соцсети поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Минска.

Этому предшествовал масштабный сбой в работе «ВКонтакте» в феврале. Тогда источники «Ъ» отметили, что проблему могла вызвать ошибка при установке обновлений в сетевом ядре.

Георгий Портнов