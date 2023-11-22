Воронежский военный комиссар: повестки в ресторане «Форт» получили 23 человека

Военный комиссар Воронежской области Сергей Панков заявил, что в середине ноября в ресторане «Форт» на улице Донбасской в облцентре повестки о явке в военкомат были вручены 23-м, а не 50-ти гражданам. Его слова передает «РБК».

Сергей Панков уточнил, что это было сделано в ходе рейда «по выявлению граждан, получивших гражданство Российской Федерации и не вставших на воинский учет в установленные сроки». В нем участвовали сотрудники военного комиссариата, привлеченные ФСБ. Целью мероприятия была постановка граждан на воинский учет. По данным «Ъ-Черноземье», «Форт» был не единственным публичным местом, где проводились подобные «информационные мероприятия». Ранее сообщалось, что это необходимо «для сверки данных». По данным «Вести-Воронеж», повестки получили уроженцы Азербайджана.

Ранее власти Воронежской области ввели единоразовую материальную помощь в размере 120 тыс. руб. для иностранных граждан, которые в текущем году заключили контракт о прохождении военной службы через местный военный комиссариат или пункт отбора на военную службу. До этого такие выплаты полагались мобилизованным, добровольцам и заключившим контракт солдатам-срочникам.

Алина Морозова

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