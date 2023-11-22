На Ямале для владельцев машин на газомоторном топливе планируют снизить налог

С 1 января 2024 года в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) планируют ввести скидку 50% на транспортный налог для владельцев машин на газомоторном топливе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что налог может снизиться для владельцев легковых машин и грузовиков с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил.

«С 2019 года для муниципалитетов в округе приобрели 157 новых автобусов, из них 127 — экологичные. В этом году муниципальные автобусные парки пополнятся 67 автобусами, 62 из них будут работать на экологичном газомоторном топливе»,— рассказал начальник отдела развития автомобильного и железнодорожного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Александр Стихин.

Напомним, с 1 января 2023 на Ямале от транспортного налога освобождены компании, которые перевозят пассажиров автобусами на газомоторном топливе. Также от налога были освобождены владельцы грузовиков с двигателем мощностью до 150 лошадиных сил. Для организаций, эксплуатирующих газомоторную инфраструктуру, ввели льготу по налогу на имущество.

Полина Хабарова

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