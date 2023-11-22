Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о результатах аукционов современного искусства в КНР в 2022-2023 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sotheby's Фото: sotheby's

Продолжаю рассказывать о национальных рынках современного искусства. Наибольшее внимание привлекает Китай, который растет в этом сегменте относительно своих англоязычных соперников из США (1 место в рейтинге) и Великобритании (3 место).

Успехи китайского рынка обусловлены не только огромным спросом на работы таких художников, как Цзэн Фаньчжи, Чжоу Чунья, Чэнь Ифэй и Лю Йе, но и его открытостью для крупных иностранных аукционных домов.

10 лет назад Пекин был эпицентром китайского рынка с исключительно внутренними предложениями. А сегодня он занимает второе место после Гонконга, где Christie's, Sotheby's и Phillips показывают отличные результаты продаж работ крупнейших современных художников со всего мира, в том числе начинающих.

В 2022-2023 годах Гонконг показал лучшие результаты аукционов современного искусства в Китае: три из них превысили $10 млн. Полотно Жан-Мишеля Баския «Без названия» (1981 год) продали за $13,4 млн на Poly Auction. Одна картина Ёситомо Нара — «В Млечном озере» (2012 год) — ушла за $12,8 млн на Sotheby's. Другая его работа («В поисках сокровищ» 1995 года) — за $10,7 млн на Phillips.

На долю Гонконга пришлось более трети аукционных сделок всего Китая по современному искусству (39%), он генерирует более половины общего количественного аукционного оборота страны в этом сегменте. И он вновь укрепил свое преимущество над Лондоном, вторым арт-центром современного искусства после Нью-Йорка, заработав на $45 млн больше — $414 млн.

Хотя по обороту Гонконг опережает Лондон, британская столица остается самым динамичным городом в мире по общему объему сделок. На аукционах там продается больше всего современных произведений: свыше 8 тыс. против 2,2 тыс., реализованных в Гонконге в прошлом сезоне.