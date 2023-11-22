Прорыв трубы на Московском проспекте ограничил движение у Сенной площади

Крупная коммунальная авария произошла днем 22 ноября на Московском проспекте перед Сенной площадью в центре Санкт-Петербурга. Как сообщают очевидцы, из-за прорыва теплосети, автомобили вынуждены двигаться по встречной полосе.

В компании АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» уточнили, что информация о технологическом нарушении возле дома №2/6 по Московскому проспекту поступила в 12:20. На место аварии прибыли ремонтные бригады, приняты все необходимые меры безопасности.

В настоящий момент на месте прорыва организовано реверсивное движение транспорта. При этом теплоснабжение близлежащих зданий осуществляется по резервной схеме, пояснили в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что несколько дней назад прорыв трубы с горячей водой произошел также на улице Типанова в Московском районе Петербурга.

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