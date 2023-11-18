Улицу Типанова в Петербурге окутало паром из-за прорыва трубы
На улице Типанова в Санкт-Петербурге прорвало трубу с кипятком, сообщили телеканалу 78 в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Фото: группа «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Специалистам «Теплосети» стало известно об аварии около 4 часов утра. Ремонт планируют завершить в ночь на 19 ноября.
По информации телеканала, автомобили, припаркованные недалеко от места аварии, не пострадали. Ущерб, нанесенный аварией, в АО готовы возместить. Каких домов коснулась авария, в результате которой нарушена подача горячей воды, не сообщается.