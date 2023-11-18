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Улицу Типанова в Петербурге окутало паром из-за прорыва трубы

На улице Типанова в Санкт-Петербурге прорвало трубу с кипятком, сообщили телеканалу 78 в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Фото: группа «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Фото: группа «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Специалистам «Теплосети» стало известно об аварии около 4 часов утра. Ремонт планируют завершить в ночь на 19 ноября.

По информации телеканала, автомобили, припаркованные недалеко от места аварии, не пострадали. Ущерб, нанесенный аварией, в АО готовы возместить. Каких домов коснулась авария, в результате которой нарушена подача горячей воды, не сообщается.

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