Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Кузнецова атаманом Всероссийского казачьего общества. Другим указом глава государства освободил от должности Николая Долуду, занимавшего этот пост ровно четыре года, с ноября 2019-го. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Всероссийское казачье общество Фото: Всероссийское казачье общество

Виталий Кузнецов родился в 1980 году в городе Сумгаите Азербайджанской ССР. С 2008 по 2012 год занимал должность заместителя войскового атамана Терского казачьего войска Василия Бондарева по взаимодействию с силовыми структурами, военно-патриотическому воспитанию и связям с РПЦ. Помощник полномочного представителя президента в Северо-Кавказом федеральном округе. Действительный государственный советник РФ 3-го класса.

Николай Долуда родился 10 июня 1952 года в селе Миролюбовка Харьковской области Украинской ССР. В 2014 году возглавлял группировку казаков Кубанского казачьего войска, действующую в Крыму. В 2019 году был назначен атаманом Всероссийского казачьего общества. С октября 2021 года стал заместителем председателя комитета Госдумы по делам национальностей. 3 ноября 2023 года Николай Долуда сообщил, что покидает пост по собственному желанию.